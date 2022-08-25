Названы восемь лучших школ Набережных Челнов

Специалисты также обратили внимание на реализацию в учреждениях системы дополнительного образования. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начальник управления образования Набережных Челнов Рустем Хузин назвал восемь лучших школ города. В их числе оказались школы №№1, 2, 3, 11, 21, 61, 77 и 84, заявил он в ходе августовской конференции руководителей образовательных учреждений.

Рейтинг составлялся исходя из итогов мониторинга качества образования, реализации системы воспитания и дополнительного образования за учебный год 2021/2022.

Напомним, ранее были названы школы Татарстана, выпускники которых показали высокие результаты на ЕГЭ-2022.

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