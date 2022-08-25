Лавров вручил главе Татарстана нагрудный знак МИД «За вклад в международное сотрудничество»

Их встреча состоялась 25 августа в Москве. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В четверг, 25 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов, будучи с рабочим визитов в Москве, встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тот наградил руководителя республики ведомственной наградой - нагрудным знаком МИД «За вклад в международное сотрудничество».

Лавров отметил, как много Минниханов делает для укрепления связей между странами, и как много вклада он вносит во внешнеполитическую активность России в целом. В частности, министр отметил деятельность Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», которую возглавляет глава Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram