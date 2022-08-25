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Общество25 августа 2022 13:18

В Чебоксарах родилась девочка, которую назвали Сияной

По одной из версий, это редкое имя образовано от слова "сияние"
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Родилась Сияна 18 августа.

Родилась Сияна 18 августа.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Московском районе Чебоксар родилась девочка, которую родители назвали довольно редким именем - Сияна. Малышка появилась на свет 18 августа и стала вторым ребенков в семье, сообщает местное отделение ЗАГС.

Существует несколько мнений по поводу происхождения имени Сияна. Одни считают, что это славянское имя, означающее "сияние". Другие - что это арабское имя, означающее "блестящая".

Родители Сияны из Чебоксару же получили свидетельство о рождении дочери.

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