В квартире на улице Мавлютова в Казани обнаружен труп с огнестрельным ранением

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Александр ГЛУЗ

В четверг, 25 августа, в квартире одного из домов на улице Мавлютова в Казани был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением. Погибший - 39-летний местный житель, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, криминала в этой истории нет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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