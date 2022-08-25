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Происшествия25 августа 2022 11:34

В квартире на улице Мавлютова в Казани обнаружен труп с огнестрельным ранением

Погибший - 39-летний мужчина
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Лев ИЛОНОВ
Обстоятельства произошедшего выясняются.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Александр ГЛУЗ

В четверг, 25 августа, в квартире одного из домов на улице Мавлютова в Казани был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением. Погибший - 39-летний местный житель, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, криминала в этой истории нет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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