Пропавшую в Татарстане 17-летнюю девушку нашли живой

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В четверг, 25 августа, в Татарстане завершились поиски 17-летней девушки из села Высокая Гора, которая пропала еще 19 числа. Алина Гилазова найдена живой, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Где она находилась все эти дни, и почему не выходила на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, накануне в Казани нашли тело 17-летнего Рассула Халикова, который пропал 18 августа. Молодого человек шесть суток искали как в городе, так и в лесу. В процессе принимали участие как волонтеры и полицейские, так и просто неравнодушные местные жители.

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