Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане начнутся с 10 сентября

Места проведения торговли пока не определены. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что традиционные сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане начнутся 10 сентября и будут проходить еженедельно вплоть до 24 декабря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Места проведения ярмарок пока не определены. Однако документом установлено, что за завоз продуктов и товаров на площадки ответственность будет нести Минсельхоз региона и главы районов. Управление ветеринарии Кабмина Татарстана проконтролирует их поступление и процесс реализации.

Сотрудники полиции поручено обеспечить правопорядок на площадках, а местный Роспотребнадзор будет следить за качеством и безопасностью продаваемой продукции.

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