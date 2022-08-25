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Общество25 августа 2022 11:10

Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане начнутся с 10 сентября

Они будут проходить еженедельно до 24 декабря
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Места проведения торговли пока не определены.

Места проведения торговли пока не определены.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что традиционные сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане начнутся 10 сентября и будут проходить еженедельно вплоть до 24 декабря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Места проведения ярмарок пока не определены. Однако документом установлено, что за завоз продуктов и товаров на площадки ответственность будет нести Минсельхоз региона и главы районов. Управление ветеринарии Кабмина Татарстана проконтролирует их поступление и процесс реализации.

Сотрудники полиции поручено обеспечить правопорядок на площадках, а местный Роспотребнадзор будет следить за качеством и безопасностью продаваемой продукции.

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