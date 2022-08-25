После того, как ливень размыл часть лыжно-биатлонной трассы в Казани, возбудили уголовное дело

Сейчас правоохранители ведут поиски возможных злоумышленников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После того, как на лыжно-биатлонной трассе в Казани ливень размыл часть дороги, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Конкретных подозреваемых в преступлении пока нет, но их ищут среди лиц, занимавшихся проектированием и строительством объекта, сообщает «Реальное время» со ссылкой на МВД Татарстана.

Напомним, инцидент с обрушением части трассы произошел в казанском поселке Мирный в июле. Спорткомплекс по лыжным гонкам и биатлону, включающий в себя трассу, был сдан за полгода до этого. Его возводила строительная компания «Эталон».

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