Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2022 10:22

После того, как ливень размыл часть лыжно-биатлонной трассы в Казани, возбудили уголовное дело

Неустановленные пока лица подозревают в крупном мошенничестве
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Сейчас правоохранители ведут поиски возможных злоумышленников.

Сейчас правоохранители ведут поиски возможных злоумышленников.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После того, как на лыжно-биатлонной трассе в Казани ливень размыл часть дороги, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Конкретных подозреваемых в преступлении пока нет, но их ищут среди лиц, занимавшихся проектированием и строительством объекта, сообщает «Реальное время» со ссылкой на МВД Татарстана.

Напомним, инцидент с обрушением части трассы произошел в казанском поселке Мирный в июле. Спорткомплекс по лыжным гонкам и биатлону, включающий в себя трассу, был сдан за полгода до этого. Его возводила строительная компания «Эталон».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram