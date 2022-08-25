В Татарстане откроют новый технопарк в сфере высоких технологий «ИнноПарк»

Он расположится в особой экономической зоне «Иннополис». Фото: ОЭЗ Иннополис

Стало известно, что в Верхнеуслонском районе Татарстана создадут новый технопарк в сфере высоких технологий «ИнноПарк». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Известно, что технопарк будет расположен на территории особой экономической зоны «Иннополис». Для управления им создадут АО «Иннополис Девелопмент». В качестве инвестиций для создания его уставного капитала из бюджета региона выделят 100 тысяч рублей.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстана, - говорится в документе.

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