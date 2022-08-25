ВТБ: пенсионеры стали самыми устойчивыми к фишинговым атакам в этом году

ВТБ проанализировал фишинговую активность мошенников, с которой сталкивались клиенты банка. Чаще всего подобные атаки нацелены на мужчин около 40 лет, которые проживают в центральных регионах России, при этом самыми устойчивыми к таким угрозам стали пенсионеры.

По данным ВТБ, в 52% случаев целью злоумышленников становятся мужчины, при этом годом ранее они оказывались в зоне риска еще чаще: в 55% случаев против 45% у женщин. Наиболее уязвимы для фишинга – люди среднего возраста. Для мужчин он составляет 44 года, для женщин – 42 года. В каждом третьем случае мошенники атакуют клиентов в возрасте 35-44 лет, в каждом четвертом – от 45 до 54 лет, в каждом пятом – от 18 до 34 лет. Самыми устойчивыми к фишинговым схемам стали пользователи пенсионного и предпенсионного возраста от 55 лет.

В число регионов с наибольшим количеством фишинговых атак вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская и Иркутская области. Чаще всего от действий злоумышленников страдают жители Центрального федерального округа – 43%, Северо-Западного (15%) и Сибирского федеральных округов (12%). Реже всего – клиенты Северного Кавказа (меньше 1%).

- В этом году фишинговая активность мошенников растет. Сейчас уже каждая пятая атака на клиентов проводится с использованием вредоносных ссылок, фейковых ресурсов и спама с угрозами безопасности пользовательских устройств. В первую очередь, внимание злоумышленников привлекает наиболее активная возрастная группа клиентов 30-40 лет, которая больше всего пользуется цифровыми сервисами, в том числе – для финансовых операций. Интересно, что пенсионеры реже других попадаются на «фишинговые уловки», хотя доля клиентов в возрасте 55+ в цифровых каналах постоянно растет. Вне зависимости от возраста и региона проживания мы рекомендуем клиентам не переходить по подозрительным ссылкам в интернете и не скачивать фейковые приложения, надежность которых всегда можно проверить при звонке в банк. Одним словом – не попасть на крючок самой изощренной фишинговой удочки мошенников, – комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Пользователи ВТБ Онлайн могут быстро проверить интернет-ссылки на безопасность и понять, является ли адрес мошенническим или фишинговым. Если сайт, на котором была совершена покупка, показался подозрительным, стоит незамедлительно заблокировать карту через ВТБ Онлайн или позвонив в банк. В случае обнаружения фишинга, клиенты ВТБ могут передать данные о подозрительных сайтах и номерах телефонов через чат-бот, контактный-центр или в голосовом ассистенте ВТБ Онлайн. Ежемесячно банк собирает нескольких сотен тысяч обращений о возможном мошенничестве.

Для зашиты от мошеннических действий ВТБ бесплатно застраховал более 1 миллиона клиентов. Бесплатное страхование от мошенников банк подключает для всех, кто получает пенсию на карту ВТБ, а также для родителей, которые впервые зачисляют на карту «Мир» банка детские социальные выплаты. Полис поможет сохранить до 100 тысяч рублей на счетах и картах клиента на случай кражи средств через поддельные сайты или интернет-приложения, незаконного входа мошенников в интернет-банк, выманивания персональных данных или хищения денег другими способами. Услуги страхования предоставляет АО «СОГАЗ».