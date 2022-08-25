Казань стала лучшим городом России для гастрономического путешествия

В тройке лидеров также оказались Астрахань и Сочи. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Казань стала первой в рейтинге городов России для гастрономического путешествия. За столицу Татарстана проголосовали 47% опрошенных жителей страны. Чуть меньше голосов получили Астрахань (39%) и Сочи (31%).

57% респондентов заявили, что готовы отправиться в другой города ради необычной национальной кухни, 39% - ради свежей рыбы и морепродуктов, 30% - ради свежих фруктов и овощей, 23% - ради развитой ресторанной культуры, а также мясных и молочных продуктов от фермеров. Еще 20% опрошенных хотят изучить местные обычаи, связанные с национальной кухней, 19% - попробовать интересную выпечку, а 11% - познакомиться с блюдами именитых шеф-поваров.

В исследовании, которое провели сервисы «Работа.ру» и «ЮKassa», приняли участие 3,2 тысячи взрослых россиян.

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