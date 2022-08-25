В Татарстане выявили еще 153 случая COVID-19 и госпитализировали 105 зараженных человек

Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 153 новых случая COVID-19, госпитализировали 105 зараженных и выписали 26 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 25 августа, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 156 082 человек, 150 686 из которых выздоровели, а 1 999 – скончались. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 по-прежнему составляет 3,9%.

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