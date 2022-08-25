Для реконструкции улицы Назарбаева власти Казани изымут участок земли с автомойкой

Соответствующее решение имеется в сборнике документов Исполкома города.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно, что из-за реконструкции улицы Назарбаева в Казани будет изъят земельный участок по адресу: улица Нурсултана Назарбаева, 90. Землю площадью 290 квадратных метров выкупят вместе с расположенной на ней автомойкой. Такое постановление имеется в сборнике документов Исполкома города.
Напомним, земельные участки изымаются властями по следующей схеме: сначала владельцу направляют уведомление, потом специалисты оценивают стоимость земли, а после этого власти выкупают ее.
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