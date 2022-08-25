С улицы Гагарина в Казани эвакуируют автомобили Chevrolet и Volkswagen

У хозяев машин есть пять дней, чтобы убрать их самостоятельно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани продолжают эвакуировать брошенные горожанами автомобили, которые мешают проезду других машин, проходу пешеходов и уборке территорий. Среди таковых были обнаружены иномарки Chevrolet и Volkswagen. Обе они стоят у дома №37а корп.2 по улице Гагарина, говорится в сборнике документов Исполкома города.

Chevrolet серебристо-голубого цвета, Volkswagen – синего. У машин нет государственных регистрационных знаков.

У владельцев иномарок есть пять дней, чтобы убрать их. В противном случае авто будут эвакуированы.

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