С погибшим в ходе спецоперации татарстанцем Иваном Калашниковым простятся 26 августа

Проститься с солдатом смогут все желающие. Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

Прощание с уроженцем Нижнекамского района Иваном Калашниковым, который погиб в ходе спецоперации на Украине, должно было состояться 25 августа. Однако борт с телом солдата задерживается, а потому церемонию перенесли на 26 число.

Памятный митинг на площади Монумента Победы в селе Сухарево начнется в 10:30. Проститься с Иваном смогут все желающие. Для этого из Нижнекамска будет организован специальный трансфер.

- Автобус будет уходить от стоянки возле Монумента Победы города. Сбор начинается в 8:30, отправка - в 9 часов, - сообщают в пресс-службе главы Нижнекамского района.

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