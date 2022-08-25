Завершается отбор начинающих аграриев для участия в третьей «Школе фермера»

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В Республике Татарстан завершается конкурсный отбор для участия в обучающем проекте «Школа фермера». Организатором образовательной программы выступает Россельхозбанк совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Обучение пройдет на базе Казанского государственного аграрного университета.

В бесплатной образовательной программе могут принять участие начинающие фермеры, заинтересованные в получении профессиональных знаний об агробизнесе. Это могут быть главы крестьянских (фермерских) хозяйств и владельцы личного подсобного хозяйства из Республики Татарстан.

Для участия в «Школе фермера» необходимо до 29 августа (включительно) направить заявку через Свое Фермерство, а перечень необходимых документов, презентацию и/или видеоролик на электронный адрес: sh.fermer_rt@mail.ru. Более подробно с условиями участия можно ознакомиться на сайте МСХиП РТ.

От каждого участника может быть представлен только один проект. Конкурсные материалы будут рассмотрены на заседаниях экспертного жюри. Победители получат сертификаты на бесплатное обучение по 252-часовой программе профессиональной переподготовки «Агробизнес фермерского хозяйства» с выдачей диплома установленного образца для получения грантовой поддержки.

Обучение начнется 20 сентября. Для начинающих фермеров разработаны теоретические занятия и выездные практические мастер-классы по 2 направлениям: «Птицеводство» и «Скотоводство».

- «Школа фермера» направлена на создание новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, повышение эффективности уже действующих, развитие и продвижение лучших практик ведения бизнеса в АПК. Опыт проведения «Школы фермера» в Татарстане, а это 2 потока обучения и 64 выпускника, показывает, что данный проект важен для начинающих сельхозтоваропроизводителей. Благодаря участию в проекте, фермеры получают азы ведения бизнеса и поддержку в развитии фермерского дела, – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

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