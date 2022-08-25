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Общество25 августа 2022 6:28

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что быть градоначальником легче, чем директором школы

Руководителям учебных учреждений постоянно приходится находить общий язык не только с детьми, но и с их родственниками, заметил он
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Такие слова мэра прозвучали на августовской конференции руководителей образовательных организаций. Фото: kzn.ru

Такие слова мэра прозвучали на августовской конференции руководителей образовательных организаций. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что считает работу директора школы одной из самых сложных, даже сложнее работы градоначальника. А все потому, что руководителям учебных учреждений приходится находить общий язык не только с детьми, но и с их многочисленными родственниками, что порой бывает очень непросто.

На августовской конференции руководителей образовательных организаций Метшин вспомнил, как разговаривал с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым сразу после того, как тот стал Госсоветником республики. По его словам, собеседник заявил, что пост мэра Казани – самый сложный из возможных в регионе, и он ни за что бы не согласился его занять.

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