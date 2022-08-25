Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2022 5:36

Стала известна причина падения самолета в реку Мензеля в Татарстане

Оказалось, что при выполнении упражнения «конвектор» пилот совершил ошибку, не убрав шасси
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ЧП произошло около шести часов вечера в среду, 24 августа. Фото: Центральное МСУТ СКР

ЧП произошло около шести часов вечера в среду, 24 августа. Фото: Центральное МСУТ СКР

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР назвали причину падения легкомоторного самолета в реку Мензеля в Татарстане. Как оказалось, судно выполняло учебно-тренировочный полет. При выполнении упражнения «конвектор» (касание воды и последующий набор высоты - Ред.) пилот совершил ошибку, не убрав шасси, что и стало причиной ЧП.

Напомним, самолет амфибия ЧЭ 24А1 RA 2162G с двумя мужчинами на борту (55 и 56 лет) упал в республике около шести часов вечера в среду, 24 августа. Пилота и пассажира спас проплывавший мимо владелец моторной лодки. Они получили ушибы лица.

Известно, что самолет принадлежит аэроклубу «Мензелинск».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram