Стала известна причина падения самолета в реку Мензеля в Татарстане

ЧП произошло около шести часов вечера в среду, 24 августа. Фото: Центральное МСУТ СКР

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР назвали причину падения легкомоторного самолета в реку Мензеля в Татарстане. Как оказалось, судно выполняло учебно-тренировочный полет. При выполнении упражнения «конвектор» (касание воды и последующий набор высоты - Ред.) пилот совершил ошибку, не убрав шасси, что и стало причиной ЧП.

Напомним, самолет амфибия ЧЭ 24А1 RA 2162G с двумя мужчинами на борту (55 и 56 лет) упал в республике около шести часов вечера в среду, 24 августа. Пилота и пассажира спас проплывавший мимо владелец моторной лодки. Они получили ушибы лица.

Известно, что самолет принадлежит аэроклубу «Мензелинск».

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