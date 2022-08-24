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Общество24 августа 2022 15:26

Рустам Минниханов осмотрит в историческом центре Казани объекты, которые не одобрили на градостроительной комиссии

Всего там обсудили 18 проектов по строительству и реконструкции
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Речь идет о проектах строительстве жилых домов и торгового центра.

Речь идет о проектах строительстве жилых домов и торгового центра.

Фото: Рамиль ГАЛИ

В эту среду, 24 августа, по председательством главы Татарстана Рустама Минниханова на заседании градостроительной комиссии по строительству в исторических поселения рассмотрели 18 проектов по строительству и реконструкции в центре Казани.

Так одобрения не получил проект возведения двухэтажного дома на улице Сары Садыковой, строительства торгового центра на улице Межлаука, план реконструкции четырехэтажного дома по улице Бутлерова, а также возведение домов на улицах Волкова и Хади Атласи.

Все эти объекты включат в маршрут объезда исторического центра с участием главы Татарстана Рустама Минниханова.

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