Рустам Минниханов вместе с женой в Казанском Кремле организовал прием для 48 семей из Татарстана

Глав Татарстана на торжестве вручил республиканские медали «Родительская доблесть» трем семьям. Фото: president.tatarstan.ru

По традиции перед Днем республики, который отмечается 30 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов вместе с женой Гульсиной Миннихановой организовал торжественный прием лучших семей республики.

В этом году такой чести удостоились 48 ячеек общества со всего Татарстана, в основном это многодетные семьи.

Так, Рустам Минниханов вручил республиканские медали «Родительская доблесть» семье Михайловых из Нижнекамского района, где сейчас воспитываются 10 детей, семье Саматовых из Мамадышского района, имеющих 8 детей, и семье Белоусовых из Казани, где растут 10 детей.

Также глава Татарстана особо отметил на торжественном приеме родителей Героев России - Дамира Гилемханова, награжденного посмертно, а также Раиля Габдрахманова и Ивана Алексеевича Додосова, которые продолжают нести службу.

- Вы воспитали своих сыновей настоящими патриотами – преданными и мужественными защитниками Отечества. Низкий вам поклон и искренняя благодарность от всех татарстанцев, - сказал Рустам Минниханов.

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