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Общество24 августа 2022 15:43

В Казани впервые установят специализированную поверхность для граффити и уличного искусства

Посмотреть процесс раскрашивания стен можно будет в парке «Урам»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Все желающие смогут понаблюдать за процессом создания граффити

Все желающие смогут понаблюдать за процессом создания граффити

Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице Татарстана появится первая специализированная поверхность для уличного искусства. Ее организует в парке «Урам».

28 августа пройдет открытие этой площадки. Здесь творцы уличного искусства смогут легально создавать свои работы. Желающие понаблюдать за этим процессом смогут бесплатно посетить это место, сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

Помимо этого, рядом со стеной будет установлена подсветка. В дальнейшем стену планируют укрепить бетонным покрытием.

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