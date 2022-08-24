В Казани впервые установят специализированную поверхность для граффити и уличного искусства

Все желающие смогут понаблюдать за процессом создания граффити
Фото: Иван МАКЕЕВ
В столице Татарстана появится первая специализированная поверхность для уличного искусства. Ее организует в парке «Урам».
28 августа пройдет открытие этой площадки. Здесь творцы уличного искусства смогут легально создавать свои работы. Желающие понаблюдать за этим процессом смогут бесплатно посетить это место, сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.
Помимо этого, рядом со стеной будет установлена подсветка. В дальнейшем стену планируют укрепить бетонным покрытием.
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