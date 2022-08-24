YouTube навсегда заблокировал официальный аккаунт набережночелнинского ПАО «КАМАЗ»

Фото: kamaz.ru

В среду, 24 августа, видеохостинг YouTube заблокировал официальный аккаунт набережночелнинского ПАО «КАМАЗ». Это связано с применением Евросоюзом санкций в отношении автогиганта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, блокировка аккаунта пожизненная.

- Какой шанс для Rutube, - написала Захарова в своем telegram-канале.

Напомним, ранее гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин заявлял, что руководство компании знает, что делать, чтобы сохранить производство и поддержать трудовой коллектив во время санкций.

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