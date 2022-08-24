Пожизненные пособия выдающимся спортсменам Чувашии увеличили до 5 тысяч рублей в месяц

Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пожизненные пособия за выдающиеся достижения в области физкультуры и спорта в Чувашии увеличили с 3,3 тысячи до пяти тысяч рублей в месяц. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

Подобные выплаты в регионе сейчас получают 15 спортсменов и тренеров. В разное время они внесли неоценимый вклад в развитие спорта в Чувашии, а также достойно защитили честь республики и страны на международной арене. Их имена опубликованы на сайте местного Минспорта.

Отметим, что данную меру поддержки в Чувашии ввели еще в 1995 году. В последний раз размер пособия увеличивали шесть лет назад.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram