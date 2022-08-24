Казань получила более 13 тысяч доз вакцины от гриппа для детей и беременных женщин

Прививку от гриппа можно сделать одновременно с прививкой от COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поликлиники Казани поступило 13,7 тысячи доз вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри». Около 10 тысяч из них предназначены для детей от полугода, а 3,7 тысячи – для беременных женщин в III триместре. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в Управлении здравоохранения города.

Напомним, ранее в столицу Татарстана поступила партия из 65 тысячи доз вакцины от гриппа «Совигрипп». Это препарат предназначен для взрослых людей.

Привиться от гриппа можно как в поликлиниках по месту жительства, так и в торговом центре «Южный» на проспекте Победы, где организован мобильный пункт вакцинации.

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