«Ак Барс» подписал контракт с Максимом Чудиновым

Хоккеист является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Фото: ak-bars.ru

Казанский хоккейных клуб «Ак Барс» заключил с Максимом Чудиновым договор сроком на один год. Это произошло после того, как 32-летний защитник поучаствовал в предсезонных сборах. Тренерский штаб и руководство клуба остались им довольны.

- Я быстро согласился, когда мне сказали, что есть возможность приехать на просмотровый контракт в «Ак Барс». Это сильный клуб, в каждом сезоне здесь ставят задачу выиграть. В команде есть знакомые ребята, тренеры, с которыми я много работал – это сыграло большую роль. Теперь я вместе со всеми каждый день буду работать ради одной цели – Кубка Гагарина, - цитирует Чудинова пресс-служба «Ак Барса».

Отметим, что хоккеист является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. В последний раз он становился чемпионом России в 2021 году, играя в составе омского «Авангарда». Всего в КХЛ Максим Чудинов провел 669 матчей, в которых набрал 232 очка при показателе полезности +100.

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