Пропавший в Казани 17-летний Рассул Халиков найден погибшим

Его шесть суток искали и в городе, и в лесу. Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Казани завершились поиски 17-летнего Рассула Халикова. Молодой человек, который пропал 18 августа, найден погибшим. Об этом в среду, 24 числа, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, поиски Рассула Халикова велись как в городе, так и в лесу до поздней ночи. В них принимали участие волонтеры, полицейские и просто неравнодушные местные жители.

- Мы до последнего надеялись, но Аллах решил забрать нашего любимчика к себе. Спи спокойно, мой любимый сынок, - написала мать Рассула на своей соцстранице.

Что именно случилось с парнем, не уточняется.

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