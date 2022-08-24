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Общество24 августа 2022 11:17

В 2022 году число хакерских атак на сайты госструктур Татарстана возросло почти в шесть раз

В соцсетях и мессенджерах появились десятки групп, в которых распространяется инструкция по организации DDoS-атак
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сейчас активность проявляют международные хакерские группировки.

Сейчас активность проявляют международные хакерские группировки.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала 2022 года сайты госструктур Татарстана были атакованы хакерами 410 тысяч раз. Это в 5,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Порой атаки велись с 14 тысяч адресов разом, заявил на коллегии Мицифры республики замглавы ведомства Альберт Яковлев.

По его словам, сейчас активность проявляют международные хакерские группировки. Так, в соцсетях и мессенджерах уже созданы десятки групп, где среди тысячей пользователей распространяется, в том числе и на украинском языке, инструкция о том, как провести DDoS-атаку.

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