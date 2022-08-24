С начала года министерства и ведомства Татарстана оказали платных услуг на 6 миллиардов рублей

План, установленный на год, составляет 8,4 миллиарда рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала 2022 года министерства и ведомства Татарстана оказали платных услуг на сумму более шести миллиардов рублей. На первом месте по объему вырученных средств находится Минздрав республики (2,8 миллиарда рублей), на втором – Минкультуры регион (663,1 миллиона рублей), а на третьем – местное Минобразования (594,8 миллиона рублей).

Следом идут: Минлесхоз РТ (436,2 миллиона рублей), Минстрой РТ (246,9 миллиона рублей), Минцифры РТ (230,3 миллиона рублей), Минмолодежи РТ (202,9 миллиона рублей), Минтрудсоцзащиты РТ (108 миллионов рублей), Минспорта РТ (65,9 миллиона рублей), МЧС РТ (10,8 миллиона рублей), Минпромторг РТ (7,2 миллиона рублей), Минэкономики РТ (1,8 миллиона рублей) и Минсельхозпрод РТ (629 тысяч рублей). Такие цифры приводит министерство финансов республики.

Отметим, что план, установленный на год, составляет 8,4 миллиарда рублей.

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