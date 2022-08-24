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Общество24 августа 2022 11:07

На набережной Табеева в Набережных Челнах не появится фудкорт от Ассоциации рестораторов

Участок «ушел» предпринимателю Сергею Селеменеву, который заплатил за него в два раза больше
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Не исключено, что проект будет реализован в другом городе.

Не исключено, что проект будет реализован в другом городе.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Ассоциация рестораторов и отельеров Набережных Челнов планировала построить на набережной Табеева фудкорт. Однако участок пришлось уступить предпринимателю Сергею Селеменеву, так как в ходе торгов цена на него выросла вдвое – до 600 тысяч рублей.

Теперь Ассоциация будет пересматривать пути реализации своего проекта. Там не исключают, что их фудкорт может в итоге появиться в другом городе.

К прошедшим торгам у рестораторов вопросов и претензий нет. Единственное – они считают, что организаторы аукциона не поставили четких условий его проведения, из-за чего теперь не ясно, что именно появится на набережной, сообщают chelny-biz.

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