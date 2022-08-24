Минниханов обсудили с гендиректором «Технодинамики» модернизацию Казанского авиазавода

Стороны также поговорили о техническом перевооружении предприятия. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 24 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором АО «Технодинамика» Игорем Насенковым. Среди прочего они обсудили вопросы дальнейшей модернизации Казанского авиационного завода (КАЗ) имени Горбунова и его техническое перевооружение.

В совещании, которое прошло в Доме правительства республики, также приняли участие директор КАЗа Николай Савицких и помощник главы региона Равиль Зарипов.

Отметим, что «Технодинамика» - российский разработчик и производитель оборудования для воздушных судов.

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