Рекультивацию свалки в Чувашии провели с многочисленными нарушениями

Среди прочего, подрядчик не разработал программу производственного экологического контроля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В августе 2022 года Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора провело внеплановую выездную проверку в Канаш. Ими были выявлены нарушения при проведении рекультивации на территории городской свалки, сообщает пресс-служба ведомства.

Очистку и благоустройство территории проводило ООО «Логистик-СИТИ». В ходе проверки были обнаружены отступления от проектной документации. В список нарушений внесли: недостаточно очищенную территорию, отсутствие слоя из минерального и растительного грунта и водоотводной канавы, отсутствие на южном склоне изолирующих слоев, а также отсутствие дороги из железобетонных плит для вывоза поверхностного стока.

Кроме того, компания не разработала программу производственного экологического контроля (ПЭК) и не предоставила по ней отчет, а также не внесла платеж за негативное воздействие на окружающую среду (НФОС) за 2021 год.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram