В Татарстане дядя поссорился с племянником и расстрелял его в упор из ружья

До этого момента мужчина хранил ружье в тайнике. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около одного из частных домов в селе Новое Суркино Альметьевского района было найдено тело 42-летнего местного жителя. Мужчину расстреляли из охотничьего ружья – имелись ранения от дроби. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- По подозрению в совершении этого преступления задержан 54-летний дядя погибшего. Он уже дал признательные показания и выдал ружье из которого был совершен выстрел, - заявили в следственном комитете Татарстана.

На данный момент установлено, что дядя с племянником вместе выпивали. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула пьяная ссора. Дядя достал из тайника незарегистрированное охотничье ружье 16 калибра и выстрелил в упор. Племянник от полученных ранений тут же скончался. Злоумышленник оттащил его тело в канаву около дома и закопал, после чего вернулся и продолжил спокойно выпивать.

Когда потерпевшего начала искать родня, подозреваемый честно признался им, что убил племянника и показал, где закопан его труп.

В ближайшее время задержанный предстанет перед судом, который выберет ему меру пресечения на время следствия. Правоохранители на нем будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

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