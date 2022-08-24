Ограничение движения по улице Большая Крыловка в Казани продлили до середины октября

Движение там планировали возобновить 25 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Татарстана продлили ограничение движения по улице Большая Крыловка до 15 октября.

Хотя изначально планировалось, что местный проезд и тротуары у дома №27 по улице Малая Крыловка будут закрыты до 25 августа. Но в связи с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей дата сдвинулась на 15 октября, сообщили в комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

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