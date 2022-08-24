По факту смертельного ДТП с квадроциклом в Татарстане возбуждено уголовное дело

Авария произошла у села Шигали в Высокогорском районе ночью на 24 августа. Фото: МВД по РТ

По факту смертельного ДТП с квадроциклом, которое произошло у села Шигали в Высокогорском районе, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщают в СУ СКР по Татарстану.

Напомним, авария случилась около 0:15 в среду, 24 августа. По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем квадроцикла «Терраландер» не справился с управлением и врезался в дерево. Он и его пассажир-ровесник скончались на месте. Еще один пассажир – 17-летний молодой человек – был госпитализирован, но умер в больнице.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram