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Происшествия24 августа 2022 8:31

По факту смертельного ДТП с квадроциклом в Татарстане возбуждено уголовное дело

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Авария произошла у села Шигали в Высокогорском районе ночью на 24 августа.

Авария произошла у села Шигали в Высокогорском районе ночью на 24 августа.

Фото: МВД по РТ

По факту смертельного ДТП с квадроциклом, которое произошло у села Шигали в Высокогорском районе, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщают в СУ СКР по Татарстану.

Напомним, авария случилась около 0:15 в среду, 24 августа. По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем квадроцикла «Терраландер» не справился с управлением и врезался в дерево. Он и его пассажир-ровесник скончались на месте. Еще один пассажир – 17-летний молодой человек – был госпитализирован, но умер в больнице.

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