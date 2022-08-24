В Марий Эл водитель «ГАЗели» выехал на «красный» и столкнулся с грузовиком

Авария произошла на 91 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 14 часов во вторник, 23 августа, на 91 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Волжском районе столкнулись «ГАЗель» и грузовик «МАЗ». ДТП произошло на перекрестке. По предварительным данным, 36-летний водитель первого авто выехал на «красный».

В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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