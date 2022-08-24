Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2022 10:11

В Марий Эл водитель «ГАЗели» выехал на «красный» и столкнулся с грузовиком

В результате ДТП мужчина получил травмы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Авария произошла на 91 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Авария произошла на 91 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 14 часов во вторник, 23 августа, на 91 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Волжском районе столкнулись «ГАЗель» и грузовик «МАЗ». ДТП произошло на перекрестке. По предварительным данным, 36-летний водитель первого авто выехал на «красный».

В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram