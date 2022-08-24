В Татарстане выявили еще 138 новых случаев коронавируса

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 138 новых случаев COVID-19, госпитализировали 98 зараженных и выписали 22 переболевших вирусом человека. Такие цифры в среду, 24 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 155 929 жителей республики, 150 660 из которых выздоровели, а 1 999 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 по-прежнему составляет 3,9%.

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