В Нижнекамске «Лада» опрокинулась посреди дороги, погибла женщина

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: МВД по РТ
Во вторник, 23 августа, в СНТ «ННХ-2» в Нижнекамске произошла смертельная авария. Автомобиль LADA XRAY опрокинулся на проезжей части. За рулем легковушки находился 38-летний мужчина с признаками опьянения.
Водитель не пострадал, чего нельзя сказать о его пассажирах. Одна из них скончалась, двое получили травмы, сообщают в МВД по Татарстану.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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