На День Нефтяника-2022 в Нижнекамске выступит певица Нюша

Артистка будет исполнять свои хиты с 21:10 до 22:00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3 сентября в Нижнекамске с размахом отметят День Нефтяника-2022. Мероприятия будут проходить на трех площадках: в парках «Солнечная поляна» и «Семья» (с 10:00 до 16:30), а также в сквере имени Лемаева (с 16:30 до 22:00).

Вечером горожан ждет ретро-дискотека с участием звезд российской эстрады. Так, на сцене выступят Виктор Салтыков, Натали, Наталья Гулькина и группа «Плаза». Хедлайнером концерта станет певица Нюша, которая будет исполнять свои хиты с 21:10 до 22:00.

В 22:00 небо над городом озарит салют.

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