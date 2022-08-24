Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 10:00

Татарстан получит 40,7 миллиона рублей на продвижение событийных мероприятий в 2023 году

Это больше, чем получит от Ростуризма любой другой регион страны
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Всего на конкурс было отправлено 134 проекта от 57 субъектов России.

Всего на конкурс было отправлено 134 проекта от 57 субъектов России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татарстан прошел отбор в конкурсе на получение субсидий на продвижение событийных мероприятий. Благодаря этому, в 2023 году республика получит от Ростуризма более 40,7 миллиона рублей, сообщила журналистам глава агентства Зарина Догузова.

Известно, что на конкурс Татарстан заявил фестиваль Arenaland, фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение» и XVI всероссийскую Спасскую ярмарку. Однако по правилам победить могло только одно мероприятие от региона.

Всего же на конкурс было отправлено 134 проекта от 57 субъектов России. Участниками могли стать только бесплатные мероприятия для 10 тысяч и более человек. 30% их финансирования должно быть предоставлено из внебюджетных источников.

Всего поддержку в размере 638 миллионов рублей окажут 36 регионам страны.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Казань» сообщала о получении Татарстаном гранта на создание туристических проектов в 2023 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram