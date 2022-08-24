Татарстан получит 40,7 миллиона рублей на продвижение событийных мероприятий в 2023 году

Всего на конкурс было отправлено 134 проекта от 57 субъектов России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татарстан прошел отбор в конкурсе на получение субсидий на продвижение событийных мероприятий. Благодаря этому, в 2023 году республика получит от Ростуризма более 40,7 миллиона рублей, сообщила журналистам глава агентства Зарина Догузова.

Известно, что на конкурс Татарстан заявил фестиваль Arenaland, фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение» и XVI всероссийскую Спасскую ярмарку. Однако по правилам победить могло только одно мероприятие от региона.

Всего же на конкурс было отправлено 134 проекта от 57 субъектов России. Участниками могли стать только бесплатные мероприятия для 10 тысяч и более человек. 30% их финансирования должно быть предоставлено из внебюджетных источников.

Всего поддержку в размере 638 миллионов рублей окажут 36 регионам страны.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Казань» сообщала о получении Татарстаном гранта на создание туристических проектов в 2023 году.

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