Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2022 7:39

В результате ДТП с квадроциклом в Татарстане погибли три человека, в том числе подросток

Трагедия произошла недалеко от села Шигали в Высокогорском районе
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Лев ИЛОНОВ

Около 0:15 в среду, 24 августа, на трассе недалеко от села Шигали в Высокогорском районе квадроцикл «Терраландер» на скорости врезался в дерево. В результате ДТП скончались 37-летний водитель и два его пассажира: 17-летний парень и 37-летний мужчина. Подросток умер в больнице, остальные – на месте.

Известно, что за рулем квадроцикла находился житель поселка Новониколаевский Зеленодольского района.

По факту ДТП организована доследственная проверка, ход которой контролирует районная прокуратура.

За рулем квадроцикла находился житель поселка Новониколаевский Зеленодольского района.

За рулем квадроцикла находился житель поселка Новониколаевский Зеленодольского района.

Фото: МВД по РТ

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram