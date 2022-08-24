В результате ДТП с квадроциклом в Татарстане погибли три человека, в том числе подросток

Около 0:15 в среду, 24 августа, на трассе недалеко от села Шигали в Высокогорском районе квадроцикл «Терраландер» на скорости врезался в дерево. В результате ДТП скончались 37-летний водитель и два его пассажира: 17-летний парень и 37-летний мужчина. Подросток умер в больнице, остальные – на месте.

Известно, что за рулем квадроцикла находился житель поселка Новониколаевский Зеленодольского района.

По факту ДТП организована доследственная проверка, ход которой контролирует районная прокуратура.

За рулем квадроцикла находился житель поселка Новониколаевский Зеленодольского района. Фото: МВД по РТ

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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