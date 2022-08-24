С 19 сентября из Казани можно будет улететь в Белград

Билет в одну сторону будет стоить минимум 14 тысяч рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Стало известно, что с 19 сентября Казань и Белград свяжет новый авиарейс. Полеты из столицы Татарстана в столицу Сербии будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам.

Стоимость билета в одну сторону будет начинаться от 14 тысяч рублей. Однако оплатить его, как минимум в первое время, можно будет только зарубежной банковской картой, сообщают «Известия».

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