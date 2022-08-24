Верховный суд Татарстана перенес рассмотрение апелляции на приговор Мусину

Когда состоится новое заседание, пока не ясно.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В среду, 24 августа, в Верховном суде Татарстана должны были рассмотреть апелляцию на приговор экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. Однако заседание решено было перенести из-за болезни адвоката Алексея Клюкина, который защищает бывшего банкира.
Напомним, в сентябре 2021 года Роберт Мусин был приговорен к 12 годам колонии и выплате 23 миллиардов рублей за злоупотребления полномочиями. Однако не успел он обжаловать это решение, как его снова обвинили в злоупотреблении полномочиями, которые привели к нанесению «Татфондбанку»ущерба на более чем 26,7 миллиарда рублей.
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