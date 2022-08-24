Верховный суд Татарстана перенес рассмотрение апелляции на приговор Мусину

Когда состоится новое заседание, пока не ясно. Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 24 августа, в Верховном суде Татарстана должны были рассмотреть апелляцию на приговор экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. Однако заседание решено было перенести из-за болезни адвоката Алексея Клюкина, который защищает бывшего банкира.

Напомним, в сентябре 2021 года Роберт Мусин был приговорен к 12 годам колонии и выплате 23 миллиардов рублей за злоупотребления полномочиями. Однако не успел он обжаловать это решение, как его снова обвинили в злоупотреблении полномочиями, которые привели к нанесению «Татфондбанку»ущерба на более чем 26,7 миллиарда рублей.

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Причина этого в том, что в деле появились новые лица (подробности)

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