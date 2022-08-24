На озере Кабан в Казани утонул мужчина

Спасатели доставили тело на берег, где передали его полицейским. Фото: Иван ВИСЛОВ

Около 17 часов во вторник, 24 августа, в озере Кабан в Казани всплыло тело человека. Очевидцы вызвали на место спасателей, которые доставили труп на берег и передали его полицейским. Погибшим оказался 51-летний мужчина.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за купания в необорудованном для этого месте. Подробности случившегося выясняются, сообщает «Татар-информ».

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