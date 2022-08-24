Поиски пропавшего в Казани 17-летнего Рассула Халикова остановлены

Фото: ПСО «Лиза Алерт».

Около десяти часов вечера во вторник, 23 августа, волонтеры и неравнодушные горожане начали искать 17-летнего Рассула Халикова в лесу. Напомним, молодой человек пропал в Казани еще 18 числа. Родные обратились за помощью в полицию и в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В 0:36 24 августа волонтеры свернули штаб, остановили поиски и заявили, что проверяют какую-то информацию. Возможно, парень найден. Подробностей пока нет.

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