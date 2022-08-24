«Руки Вверх» отменили концерт в Набережных Челнах из-за ремонта в Ледовом дворце

Выступление музыкантов в татарстанском автограде было запланировано на 11 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Группа «Руки Вверх» отменила свой концерт в Набережных Челнах, который должен был состоятся 11 сентября в Ледовом дворце. По словам музыкантов, на площадке не успевают закончить ремонт в обещанный им срок.

- Мы вынуждены отменить долгожданное мероприятие, - написали артисты в соцсетях.

Утверждается, что купленные билеты можно вернуть в местах их приобретения.

Напомним, ранее этот концерт группы уже переносился. Изначально он должен был состоятся еще в мае 2021 года.

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