Соцсети: в Казани автомобиль наехал на голую женщину с иконой

По словам очевидцев, серьезных травм пешеход не получила. Фото: скриншот

Во вторник, 23 августа, жители Казани стали свидетелями того, как по проезжей части на проспекте Победы ходила обнаженная женщина. Время от времени она прикрывалась чем-то похожим на икону, говорят очевидцы в соцсетях.

По их же словам, в конце концов, пешехода сбил автомобиль. Правда, женщина не получила серьезных травм. Разбираться с ней приезжала полиция.

Интернет-пользователей, равно как и свидетелей такой картины, возмутило поведение женщины. Большинство из них считает, что горожанка находилась в состоянии опьянения.

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