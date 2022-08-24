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Происшествия24 августа 2022 5:33

Чебоксарца подозревают в покушении на изнасилование знакомой, которую он обманом привел домой

По версии следствия, мужчина угрожал женщине пистолетом и несколько раз порезал ее ножом
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Преступление произошло 21 августа.

Преступление произошло 21 августа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

54-летнего жителя Чебоксар подозревают в покушении на изнасилование 44-летней знакомой. Преступление произошло 21 августа. По версии следствия, мужчина привел женщину к себе домой, убедив ее в том, что ему нужна помощь.

Утверждается, что в квартире злоумышленник набросился на жертву и попытался изнасиловать. В процессе он избил женщину и несколько раз порезал ее ноги ножом. Кроме того мужчина угрожал подруге пневматическим пистолетом и говорил, что убьет ее.

В какой-то момент потерпевшей удалось вырваться и выбежать на улицу, где она обратилась за помощью к прохожим. Те вызвали полицию и медиков.

- Злоумышленник задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в следственном управлении СКР по Чувашии.

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