В превышении содержания сероводорода в воздухе казанского ЖК «Салават купере» заподозрили мусорные полигоны

Экологи зафиксировали превышение при помощи передвижной лаборатории. Фото: eco.tatarstan.ru

Жители казанского ЖК «Салават купере» пожаловались на неприятный запах в воздухе. Для чистоты исследования туда ночью приехала передвижная лаборатории с экологами. Они сделали все необходимые заборы. По результатам анализа в воздухе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в три раза.

- Согласно базе данных существующих источников загрязнения, это указывают на возможную причастность полигона ООО «ПК «Возрождение» и ТКО «Химическая», - сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

В связи с этим сотрудники ведомства совместно с представителями сотрудниками Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в четверг, 25 августа, совершат выезд для забора проб воздуха на территории указанных полигонов.

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