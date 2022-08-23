Профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщил, когда в Казани спадет жара

В конце недели ожидается небольшое похолодание, но это опять же не точно на 100%. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала последнего месяца лета в Казани стоит сильная жара - вместо положенных +18 градусов среднесуточная температура воздуха была +23,5. И пока надежды на малейшее похолодание нет. В последнюю неделю августа столбики термометров будут показывать на 5-6 градусов выше установленной ранее климатической нормы, сообщил профессор КФУ Юрий Переведенцев.

- Небольшое похолодание все же ожидается к концу этой недели – днем максиму +23 градуса, но с наступление следующей недели жара снова вернется, - цитирует ученого «Татар-информ».

Но при этом Юрий Переведенцев оговаривается, что прогнозы на ближайшие пять дней могут и не сбыться, так что ожидаемого похолодания также может и не быть. Единственное в чем он уверен, так это в том, что жара в Казани продержится до конца августа.

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