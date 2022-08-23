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Общество23 августа 2022 15:04

На строительство моста через Каму в Татарстане решили потратить 23,8 миллиарда рублей

Речь идет о сооружении, которое входит в проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Деньги подрядчику будут выделять поэтапно, то есть частями.

Деньги подрядчику будут выделять поэтапно, то есть частями.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объявило тендер на возведение моста через реку Кама в Татарстане. Это сооружение нужно для строительства объездной трассы мимо Нижнекамска и Набережных Челнов.

Только на мост из федерального бюджета собираются выделить более 23,8 миллиарда рублей. Согласно техническому заданию, при выявлении исполнителя тендера он должен приступить к работе по строительству моста уже в этом октябре, а закончить – до 30 сентября 2025 года. При этом деньги ему на возведение моста будут выделять частями.

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