На строительство моста через Каму в Татарстане решили потратить 23,8 миллиарда рублей

Деньги подрядчику будут выделять поэтапно, то есть частями. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объявило тендер на возведение моста через реку Кама в Татарстане. Это сооружение нужно для строительства объездной трассы мимо Нижнекамска и Набережных Челнов.

Только на мост из федерального бюджета собираются выделить более 23,8 миллиарда рублей. Согласно техническому заданию, при выявлении исполнителя тендера он должен приступить к работе по строительству моста уже в этом октябре, а закончить – до 30 сентября 2025 года. При этом деньги ему на возведение моста будут выделять частями.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram