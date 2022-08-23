«Рубин» получит около 5 миллионов рублей бонусов за трансфер Степанова в «Сочи»

Футболист в Премьер-лиге провел 69 игр, в которых отметился 2 голами и 5 результативными передачами. Фото: arsenaltula.ru

Воспитанник «Рубина» Данил Степанов, ныне выступающий в составе тульского «Арсенала» переходит в «Сочи». Оно уже отправился в распоряжение своего нового клуба.

При этом, как стало известно корреспонденту «КП-Казань» от собственного источника близкого к ситуации, трансфер 22-летнего уроженца Казани обойдется «Сочи» в 30 миллионов рублей. При этом порядка 5 миллионов рублей от этой суммы достанутся «Рубину».

Дело в том, при переходе защитника в «Арсенал» в январе 2022 года было заключено соглашение о выплате казанцам 15% от суммы следующей сделки футболиста. Кроме того, «Рубину» полагаются солидарные выплаты за воспитание футболиста в собственной Академии.

Отметим, Данил Степанов в Премьер-лиге провел уже 69 игр, в которых отметился 2 голами и 5 результативными передачами.

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